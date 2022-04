Gas: vetreria Ivv, abbiamo ordini ma costo non fa ripartire

(ANSA) - SAN GIOVANNI VALDARNO (AREZZO), 19 APR - "Abbiamo ordini, dobbiamo riaprire. Ci aspettiamo un supporto concreto che vada oltre le decisioni prese a livello centrale. Il forte aumento del metano, anche se si è stabilizzato, non consente di operare. Ci aspettiamo un segnale concreto". Lo ha detto il presidente dell'Ivv, Simone Carresi, a capo della celebre vetreria di San Giovanni Valdarno (Arezzo), dove la produzione è ferma da due mesi a causa del costo dell'energia divenuto insostenibile a causa dei rincari. "Al momento non ho visto cambiamenti rispetto a febbraio - ha aggiunto Carresi parlandone al consiglio comunale straordinario tenuto dentro l'azienda -.



Abbiamo chiesto una proroga della cassa integrazione fino a giugno quando comunque riapriremo ma se arrivano segnali tutto sarà più semplice". L'azienda adesso occupa una sessantina di dipendenti ed è una delle realtà di settore storiche in Italia.



"Una soluzione tampone non è possibile, se non attraverso risorse nazionali. Ma la questione è molto più complessa e è necessario anche mobilitare l'Ue per azioni strutturali", ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive Leonardo Marras, intervenuto anche lui al consiglio comunale straordinario. Il sindaco di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi, ha chiesto alla Regione massima attenzione verso "questa nostra realtà produttiva, che ci si adoperi in tutti i modi perché non chiuda in via definitiva". (ANSA).