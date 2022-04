Energia: sindaco Ravenna, pronti a ospitare rigassificatore

(ANSA) - RICCIONE, 19 APR - Il sindaco di Ravenna Michele De Pascale ha messo a disposizione la sua città, che ha una lunga tradizione industriale legata alla chimica e all'energia, per ospitare un rigassificatore. Ed è favorevole anche all'installazione di un parco eolico marino per accelerare la transizione ecologica e dipendere sempre meno da Paesi terzi.



"La situazione è drammatica", ha detto il primo cittadino a margine del Congresso nazionale Femca Cisl a Riccione. "Abbiamo dato sicuramente disponibilità per l'installazione di un rigassificatore a largo delle nostre coste. Abbiamo le condizioni per farlo". Per il sindaco "non ha senso importare il gas dai quattro angoli del pianeta e poi non utilizzare quello che c'è in Adriatico". Si tratta di una risorsa che di impatto sull'ambiente "sicuramente ne ha meno di quello che importiamo".



In parallelo, è stato presentato il progetto di un parco eolico in mare. "Dobbiamo rifuggire le sindromi Nimby, quelli che dicono 'Not in my backyard', non nel mio giardino", rimanendo "molto rigorosi rispetto all'iter progettuale", ha detto il sindaco ravennate. "Tutti dobbiamo farci carico della transizione", ha aggiunto. (ANSA).