Lavoro:proprietà Fimer chiede altri 2 mesi per esame offerte

(ANSA) - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AREZZO), 15 APR - La proprietà di Fimer, industria a Terranuova Bracciolini (Arezzo) specializzata in fotovoltaico che impiega 400 dipendenti più altrettanti per l'indotto, ha chiesto altri due mesi di tempo per analizzare le tre offerte di acquisto che sarebbero arrivate. La novità è emersa durante l'incontro organizzato dal Mise, alla presenza dei sindacati, del Comune di Terranuova e della Regione Toscana. Sconcerto è stato espresso dai sindacati perché a fine mese scadrà la procedura concorsuale. Proprio per questo la proprietà ha chiesto al tribunale di Arezzo una proroga per analizzare le offerte nel dettaglio.



"Il rischio è che chi decide di investire, tra due mesi si trovi di fronte una realtà completamente diversa - hanno detto i sindacati - Molte professionalità stanno già uscendo e il ciclo produttivo sta rallentando. Poi non è detto che il tribunale conceda la proroga. Adesso riparte una stagione di lotta". Oggi pomeriggio gli esiti dell'incontro al Mise sono stati illustrati ai lavoratori.



"E' una situazione insostenibile - ha detto il sindaco di Terranuova Sergio Chienni - - Era stato preso l'impegno che entro Pasqua sarebbe stato annunciato il nome dell'acquirente con cui avviare la trattativa, ma questo termine non è stato rispettato. A questo punto abbiamo richiesto, come istituzioni, Regione e Comune, di poter chiamare al tavolo i fondi interessati, che questa mattina sono stati chiamati in causa".



