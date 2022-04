Terna: adottato il protocollo Envision per sostenibilità

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Terna applicherà alle nuove infrastrutture di trasmissione elettrica, i criteri di valutazione del protocollo internazionale Envision, che misura, attesta e certifica quanto sono 'verdi' e resilienti le opere.



In una nota la società afferma di essere "la prima società a livello internazionale" ad aver elaborato le linee guida per applicare questi criteri per la sostenibilità delle infrastrutture elettriche.



"L'adozione del protocollo Envision consentirà alla società guidata da Stefano Donnarumma di valorizzare e ottimizzare ulteriormente i processi di concertazione, programmazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture elettriche attraverso il confronto partecipativo con il territorio", si legge nel testo. Il protocollo Envision, inoltre, consentirà alla società che gestisce la rete elettrica italiana di migliorare sempre più anche le valutazioni e le verifiche sulla durata della vita media e della resilienza delle singole opere, a beneficio dell'ambiente e della tutela delle comunità locali.



Il sistema di rating Envision è stato sviluppato dall'Institute for Sustainable Infrastructure (ISI), in collaborazione con l'Università di Harvard. Si basa su un framework articolato in 64 indicatori di sostenibilità e resilienza suddivisi in cinque categorie: qualità della vita, leadership, allocazione delle risorse, mondo naturale, clima e resilienza. (ANSA).