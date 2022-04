Idrogeno: Toscana punta a 200 milioni di risorse del Pnrr

(ANSA) - FIRENZE, 14 APR - Per l'idrogeno "ci sono oltre 3,5 miliardi di risorse messe a disposizione con il Pnrr, e riteniamo che circa 200 milioni possano arrivare in Toscana da progetti destinati ad almeno 5 ambiti di investimento". Lo ha affermato il presidente della Regione, Eugenio Giani, che oggi in un'iniziativa a Firenze ha fatto il punto sui lavori del Tavolo regionale sull'idrogeno H2-T.



I possibili ambiti di investimento sono produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, trasporto stradale, trasporto ferroviario, l'utilizzo dell'idrogeno nell'industria pesante (cosiddetta hard-to-abate), ricerca e sviluppo. Giani al termine dell'incontro ha annunciato la predisposizione di un avviso pubblico regionale per raccogliere idee progettuali sull'idrogeno in funzione del Pnrr e di ulteriori opportunità a valere sui fondi europei 2021-27, futuri programmi europei a gestione diretta da parte della Commissione europea e nazionali.



(ANSA).