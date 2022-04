Energia: Aeroporto Bologna, al via studio per fotovoltaico

(ANSA) - BOLOGNA, 14 APR - Gli obiettivi sono la riduzione delle emissioni e la razionalizzazione della spesa energetica per il funzionamento dello scalo. L'aeroporto di Bologna ha avviato uno studio di fattibilità per realizzare un impianto fotovoltaico multimegawatt che occupi una superficie di 25 ettari (pari a 50 campi da calcio) nell'area nord della pista di volo. Secondo l'azienda, la struttura potrà raggiungere una potenza massima di 22 megawatt, vale a dire "più dell'energia elettrica necessaria al funzionamento dello scalo".



La cura del progetto è stata affidata a Sinergo spa, una società di ingegneria di Venezia specializzata in progetti integrati e produzione di energia da fonti rinnovabili, che svilupperà una bozza di progetto per determinare le caratteristiche generali dell'opera e i relativi vincoli da rispettare. Sinergo si occuperà poi dell'analisi tecnico economica, considerando i fabbisogni energetici dello scalo bolognese con l'obiettivo "di individuare la soluzione progettuale con i maggiori benefici in termini ambientali".



"Con questo progetto - ha dichiarato Nazareno Ventola, amministratore delegato dell'Aeroporto di Bologna - confermiamo il nostro impegno nella ricerca di soluzioni mirate alla lotta al cambiamento climatico. Lo studio riveste peraltro un'importanza ancora maggiore oggi, alla luce dell'evoluzione dello scenario energetico internazionale e della necessità di dotarsi, a livello nazionale, di una maggiore autonomia energetica anche attraverso l'ulteriore sviluppo delle fonti rinnovabili". (ANSA).