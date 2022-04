Energia: dalla Lombardia piattaforma digitale sull'idrogeno

(ANSA) - MILANO, 13 APR - La filiera italiana dell'idrogeno è sempre più interconnessa. Assolombarda, H2IT - Associazione italiana idrogeno e celle a combustibile e LE2C - Lombardy Energy Cleantech Cluster lanciano H2ERE Network, la nuova piattaforma digitale che funge da punto di incontro tra ricerca e impresa per accelerare la crescita dell'intero settore.



"In questo momento la priorità della filiera idrogeno si può riassumere in una sola parola" e cioè "sinergia", sottolinea Alberto Dossi, presidente H2IT e vicepresidente vicario Assolombarda. "Come testimoniano i fondi del Pnrr e di Mission Innovation, oltre alla partecipazione all'IPCEI sull'idrogeno, la spinta del nostro Paese a finanziare progetti e ricerche sull'idrogeno è evidente. Il nostro obiettivo è non sprecare quest'occasione e costruire rapidamente un mercato forte, affinché l'Italia si posizioni strategicamente in tutti i settori di riferimento della filiera", evidenzia Dossi. (ANSA).