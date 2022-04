Caro bollette: sindaco Vinci, 'aumenti 40%, spengo lampioni'

(ANSA) - VINCI (FIRENZE), 13 APR - "Per il Comune di Vinci (Firenze) il caro bollette ha portato un aumento dei costi intorno al 40%. Avanti così e sarò costretto a spegnere l'illuminazione pubblica per salvare i servizi". Così lancia l'allarme, con una provocazione, il sindaco Giuseppe Torchia spiegando che "il problema riguarda tutti i Comuni, ma in particolare le città di dimensioni medie e piccole che sono ulteriormente svantaggiate dal fatto che hanno meno elasticità nei bilanci per finanziare il surplus di spesa corrente derivante dall'incremento dei costi energetici".



"Questa situazione sta diventando surreale - prosegue -, in un bilancio come quello di Vinci non avendo eccedenze da tagliare rischiamo di dover diminuire i servizi ai cittadini che è una cosa che non vogliamo fare. Le risorse messe dal Governo per il primo trimestre sono largamente insufficienti. Se il Governo non interviene, sarò costretto, per salvaguardare il sistema scolastico, a limitare alcuni servizi alla cittadinanza, come l'illuminazione pubblica o gli impianti sportivi. Stiamo già pensando di chiudere completamente la pubblica illuminazione nelle ore notturne". (ANSA).