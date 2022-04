Pnrr: Mite, prorogata scadenza per domande bando Isole verdi

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Il Ministero della Transizione Ecologica ha prorogato al 22 aprile il termine per le domande per accedere ai fondi del "Programma Isole Verdi" del Piano nazionale di ripresa e resilienza. "La proroga è stata disposta per superare eventuali difficoltà nella trasmissione delle istanze di finanziamento causate dal malfunzionamento della piattaforma del Ministero a seguito dell'attacco informatico", si legge in una nota.



La misura, da 200 milioni di euro, ha lo scopo di migliorare e rafforzare, in termini ambientali ed energetici, i 13 Comuni delle 19 Isole minori non interconnesse. Possono essere finanziati progetti di efficientamento energetico e idrico, mobilità sostenibile, gestione del ciclo rifiuti urbani, economia circolare e produzione di energia da fonti rinnovabili.



I Comuni beneficiari del programma sono l'Isola del Giglio, Capraia, Ponza, Ventotene, le Isole Tremiti, Ustica e Pantelleria, i tre comuni dell'Isola di Salina (Leni, Malfa e Santa Marina Salina), Favignana, Lampedusa e Lipari. I Comuni devono presentare i progetti entro il 22 aprile 2022, esclusivamente per via telematica (ANSA).