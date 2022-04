Gas: Arera, iniziata l'analisi sul reale costo dell'import

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Ad Arera il 6 aprile 2022 "sono pervenuti i contratti di importazione forniti dagli operatori, in relazione ai quali, l'Autorità ha dato inizio ad un'approfondita analisi, con l'obiettivo di valutare, tra l'altro, alla luce dell'attuale situazione di crisi, il reale costo, storico e prospettico, per il sistema Paese, delle importazioni di gas naturale". Lo afferma il presidente dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Stefano Besseghini, un un'audizione in commissione al Senato sul dl Ucraina bis. (ANSA).