Carta: Sofidel, 2 mld ricavi senza lockdown ma giù margini

(ANSA) - PORCARI (LUCCA), 11 APR - Il gruppo Sofidel, titolare di brand celebri della carta fra cui il più noto è Regina, chiude in utile il bilancio 2021 con ricavi consolidati a 2,095 mld di euro in calo sull'anno precedente ma superiori al periodo pre-Covid (2,173 mld nel 2020, 1,919 mld nel 2019) e con ebitda margin del 10,42% a 218 mln in calo sugli anni precedenti (19,25% e 418 mln nel 2020, anno fuori dall'ordinario per domanda linea consumer alta dovuta al Covid con fenomeni di 'panic buying'; 13,47% e 258 mln nel 2019). Nel 2021, spiega Sofidel, i costi dell'energia e delle materie prime hanno compresso i margini operativi, mentre la capacità produttiva è stata di 1.440.000 tonnellate nel 2021. In particolare nella prima parte del 2021 ha inciso sui costi il prezzo della cellulosa, mentre nella seconda ha pesato il fortissimo incremento dei prezzi dell'energia (più in Europa, meno negli Usa). Sofidel, con sede a Porcari (Lucca), è presente in 13 Paesi dove impiega 6.654 addetti. (ANSA).