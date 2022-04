Pnrr: Mite, 500 milioni per resilienza reti elettriche

(ANSA) - ROMA, 08 APR - Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il decreto per rafforzare le reti elettriche contro gli effetti del cambiamento climatico, in attuazione alla misura del Piano nazionale di ripresa e resilienza "Interventi su resilienza climatica delle reti". La misura mette a disposizione 500 milioni di euro (di cui il 40% destinato alle Regioni del Mezzogiorno) di contributi a fondo perduto per i concessionari della rete elettrica di trasmissione e distribuzione. Lo annuncia una nota del Mite.



Il decreto firmato oggi ripartisce le risorse sulle varie linee di intervento necessarie finalizzate a raggiungere il target previsto dal Pnrr: aumentare la resilienza di almeno 4000 km della rete elettrica agli eventi meteorologici estremi (inondazioni, ondate di calore, cadute di alberi, ghiaccio, e rischi idrogeologici).



Il provvedimento prevede che entro quindici giorni dalla sua entrata in vigore siano adottati i provvedimenti che stabiliranno le modalità e i termini per la presentazione dei progetti da parte dei destinatari delle risorse, i criteri per la loro ammissibilità e valutazione e per la concessione dei contributi. (ANSA).