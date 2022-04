Libia: settore petrolifero ha bisogno di 10 miliardi

(ANSA) - IL CAIRO, 06 APR - Il Ministro del Petrolio e del Gas del Governo di unità nazionale della Libia, Mohamed Oun, ha detto che il costo totale per sviluppare l'intero settore petrolifero libico supera i dieci miliardi di dollari, soprattutto a causa della distruzione di alcuni campi durante il periodo in cui l'Isis ebbe il controllo di alcune città libiche.



Lo riferisce oggi il sito Alwasat sintetizzando un'intervista pubblicata ieri dal quotidiano Asharq Al-Awsat.



Il ministro del governo guidato dal premier Abdel Hamid Dbeibah ha sottolineato che l'infrastruttura del settore petrolifero libico ha bisogno di ammodernamento e manutenzione alla luce della domanda interna e di scoperte di gas e petrolio da finanziare aprendo la porta a investimenti locali e stranieri. Oun ha notato di aver presentato una proposta al governo in merito a questi passaggi, senza però aver ricevuto risposta. (ANSA).