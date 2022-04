Ucraina: Fedriga, abbiamo fonti energia come gas Adriatico (2)

(ANSA) - TRIESTE, 05 APR - In ambito di una politica di autonomia energetica, Fedriga ha espresso il proprio "sì ai rigassificatori, che sono utili per l'approvvigionamento energetico". Il Presidente della Conferenza delle Regione ha specificato di essere "favorevole ai rigassificatori. Dipende da dove si fanno. Non può essere sempre una battaglia di fazioni, di tifoserie". Secondo Fedriga una buona soluzione potrebbero essere "i rigassificatori off shore, perché sono distanti, più sicuri, hanno bassissimo impatto ambientale e paesaggistico, a differenza di quelli che si trovano a terra, come si ipotizzava a Trieste, dove in realtà c'era anche un grave impatto economico perché bloccava l'attività portale navale". (ANSA).