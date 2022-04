Energia: Todde, Dpcm Sardegna punto di partenza strategico

(ANSA) - CAGLIARI, 02 APR - "Il Dpcm costituisce un punto di partenza, con risvolti anche sul piano nazionale perché aumenta la capacità di rigassificazione della Penisola". Lo dice la vice ministra al Mise e vicepresidente del M5s Alessandra Todde, in merito all'apporvazione del Dpcm sulla transizione energetica in Sardegna.



"Il provvedimento dà attuazione ed estende una misura cui avevo lavorato nel Semplificazioni 2020 - aggiunge -. La rete nazionale sarà estesa alla Sardegna, anche a fini tariffari, attraverso un collegamento virtuale che comprende due navi metaniere a Portovesme e Porto Torres. La virtual pipeline permetterà di far arrivare il gas ed alimentare i poli industriali energivori. Dovranno inoltre essere fatti interventi di elettrificazione e si parla di generazione a fonte rinnovabile". (ANSA).