Gas: per Cernobbio Putin non ferma transizione energetica

(ANSA) - MILANO, 01 APR - Per i manager riuniti al workshop Ambrosetti la guerra di Putin non fermerà la transizione energetica ma la rallenta.



Analizzando il rapporto fra la guerra in Ucraina e la transizione ecologica, il 40% degli intervistati, nel terzo televoto fra i partecipanti all'appuntamento di Cernobbio, ritiene che il conflitto e la carenza di gas stia rallentando la transizione energetica verso emissioni net zero, il 30% è più ottimista e crede che la stia temporaneamente rallentando mentre il 28,6% dei manager ritiene, al contrario, che la guerra sia un fattore di accelerazione.



Venendo alla rendicontazione della sostenibilità, la quasi totalità della platea (80,2%) pensa che l'attuale sistema di contabilità finanziaria non sia adeguato. In questo senso, il 39,6% degli intervistati ritiene che gli standard globali dei modelli di contabilità e rendicontazione ponderati per l'impatto siano fattibili, a differenza del 33,7% che si mostra negativo a riguardo. (ANSA).