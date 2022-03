Caro bollette: Castiglione della Pescaia spegne i lampioni

(ANSA) - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GROSSETO), 31 MAR - A causa delle bollette dell'energia elettrica più che raddoppiate il Comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto) dalla sera dell'1 aprile (domani) spegne, con un'azione studiata dai tecnici comunali, i lampioni in alcune zone del capoluogo. Lo annuncia il sindaco Elena Nappi dopo che il municipio si è trovato a fare rapidamente delle scelte per far tornare i conti nel bilancio comunale.



"Abbiamo lavorato per trovare un rimedio immediato - spiegano dal Comune maremmano - Saranno spenti principalmente i punti luce nelle vie dove ancora i lampioni sono alimentati a sodio, che ha un alto consumo energetico rispetto a quelli di nuova generazione a led in funzione in gran parte del territorio. I cittadini si troveranno davanti anche situazioni che resteranno immutate rispetto all'azione di spegnimento e questo solo perché in certe zone del territorio comunale la pubblica illuminazione è in carico all'Enel e solo loro possono intervenire con possibili modifiche".



Inoltre il sindaco Nappi sta per inviare a tutti i dipendenti comunali una e-mail dove chiede di prestare maggiore attenzione al contenimento del consumo di energia spengendo luci, riscaldamento e computer al termine della giornata lavorativa.



"L'alternativa - aggiungono - sarebbe di tagliare i servizi e aumentare la pressione fiscale". (ANSA).