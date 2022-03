ANSA/Gli alberghi in allarme per il caro energia "insostenibile"

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "Nel settore alberghiero, stiamo vivendo la tempesta perfetta. Prima è arrivata la pandemia, poi la guerra e con quella il rincaro energetico. Secondo le nostre stime il costo dell'energia passerà dal 5% al 20% nel fatturato delle imprese, ed è insostenibile". Lo dice la presidente di Confindustria Alberghi Maria Carmela Colaiacovo, nella conferenza stampa alla Camera "Caro energia, è allarme per il settore alberghiero. La crisi energetica dopo due anni di pandemia, impatti sulle imprese alberghiere e sui servizi", su iniziativa dell'onorevole Maria Teresa Baldini (Italia Viva) organizzata da Confindustria Alberghi e Assosistema Confindustria.



"Speriamo che il governo inizi a strutturare gli interventi secondo una logica di filiera" sottolinea il Vicepresidente di Assosistema Confindustria Marco Marchetti. Tra le proposte congiunte di intervento all'esecutivo: l'innalzamento al 25% del credito di imposta previsto per l'acquisto di energia elettrica, analogamente a quanto stabilito per le imprese energivore; la proroga immediata almeno di un ulteriore trimestre dei crediti di imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas, dell'IVA agevolata per l'acquisto di gas e delle misure di azzeramento/ riduzione degli oneri di sistema; L'introduzione di maggiorazioni sui crediti di imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas nel caso di imprese che hanno perdite di fatturato nel secondo trimestre 2021 superiori al 50% rispetto l'analogo periodo 2019.



"Con oltre 32 mila strutture e un milione di camere e due milioni di posti letto l'industria alberghiera italiana è fra le prime per capacità in Europa - ha ricordato Colaiacovo - Secondo l'Istat il settore prima della pandemia occupava 220 mila lavoratori per un fatturato complessivo di 21 miliardi e secondo le nostre stime, le spese per l'acquisto di energia nel 2019 erano di 1,1 miliardi di euro, il 5% del fatturato". Il Covid "ha falcidiato" il settore. Da un fatturato "di oltre 21 miliardi nel 2019 c'è stato un -54%, con un fatturato di 9 miliardi e mezzo nel 2020". Inoltre "già nel 2021 tra gennaio e dicembre per il gas aumento del 400% a fronte di un fatturato ancora in contrazione". Ora con l'ulteriore aumento di costi energetici, "non si possono aumentare i prezzi nelle nostre strutture, anche perché c'è ancora una bassissima domanda. Si devono trovare altre soluzioni" sottolinea.



"Associo al grido d'allarme del settore alberghiero anche quello delle lavanderie industriali, sviluppate su tutto il territorio, che provvedono a reperire tutto il materiale tessilo necessario per vestire le strutture alberghiere e gli hotel, anche con una manutenzione costante e quotidiana - sottolinea Marco Marchetti -. Stando all'Osservatorio di Assosistema Confidustria che ha periodicamente analizzato i numeri del settore, a dicembre 2021 ha registrato un calo dell'attività dell'85% con una previsione per i primi tre mesi del 2022 di - 65%". Nel 2020 il settore delle lavanderie industriali per il turismo "ha registrato una perdita di 395 milioni di euro di fatturato, mentre nel 2021 una perdita di 350 milioni di euro".



A questa situazione già grave "si aggiungono i rincari delle bollette di gas ed energia ed i costi delle materie prime. I numeri parlano chiaro: sono circa 30.000 mila i lavoratori (di cui il 65% donne) a rischio. La situazione diventa decisamente drammatica se si considerano i valori del 2019 rispetto ai quali, nelle rilevazioni di energia e gas si registrano aumenti, rispettivamente, del +500% e, addirittura, del +800% per il gas (8 volte il corrispettivo del 2019)". (ANSA).