Traffico gasolio,provviste in nero con conversione da kg a litri

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - Grazie alla conversione da chilogrammi a litri era possibile ricavare delle provviste di carburante "in nero" che potevano essere utilizzato per fini personali o anche per la vendita: emerge dall'indagine dei militari del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, coordinata dalla Procura di Nola, che oggi oggi, tra la Puglia e la Campania, hanno sottoposto a sequestro tre depositi di carburanti e un distributore, per una capienza complessiva di circa 1000 metri cubi, un'area di parcheggio, cinque mezzi di trasporto e circa 100mila euro in denaro contante.



L'acquisto del carburante, all'origine, infatti, viene eseguito utilizzando come unità di misura i chilogrammi. La trasformazione in litri avviene successivamente dividendo il numero di chilogrammi acquistati con la densità del carburante rilevata.



Se la divisione avviene con un valore di densità più alto del reale, allora si ottiene, solo sulla carta, un numero di litri più basso. In questo modo era possibile accantonare la differenza che, secondo quanto emerso dalle indagini, poteva essere utilizzata per fini personali e, anche, per la vendita non dichiarata. (ANSA).