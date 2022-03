Energia: Aceper, stop a richieste di restituzione incentivi

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Aceper, associazione che riunisce 10mila impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, boccia come "un pannicello caldo" il fatto che, per ora, lo Stato non andrà avanti con le azioni per ottenere indietro i soldi, in caso di cumulo tra gli sgravi della Tremonti ambientale e gli incentivi del Conto energia, e denuncia il rischio fallimento per 7 mila imprese con mezzo milione di lavoratori.



"L'obbligo di restituzione degli incentivi non è imminente e il Tar del Lazio ha dunque stabilito che non c'è la necessità di sospendere, per ora, i provvedimenti del Gse che chiedono indietro i soldi degli incentivi ricevuti dalle aziende del fotovoltaico per il no al cumulo degli sgravi fiscali della Tremonti ambientale e degli incentivi del III, IV, V Conto energia", afferma in una nota l'associazione.



"Chi non ha restituito gli sgravi fiscali previsti dalla 'Tremonti ambientale' dovrà restituire, come sanzione, quanto percepito nel corso degli anni dall'Ente per gli incentivi di Conto Energia, e non potrà più usufruire dell'incentivazione per il periodo rimanente. Una sanzione di una sproporzione enorme", commenta la presidente di Aceper, Veronica Pitea. (ANSA).