Gas: tecnici Snam vanno a Piombino per nuovo rigassificatore

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 29 MAR - Rappresentanti di Snam saranno in Comune a Piombino (Livorno) il 31 marzo per incontrare il sindaco Francesco Ferrari sull'ipotesi di accogliere una delle due navi da rigassificazione che il Governo vuole installare per diversificare le fonti di approvvigionamento di gas. All'incontro parteciperanno anche Luciano Guerrieri, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, ed Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana.



Secondo quanto si apprende, nell'incontro saranno discussi gli aspetti tecnici di un'eventuale collocazione a Piombino del rigassificatore, come la profondità del fondale del porto (che è di 20 metri circa) e le modalità di immissione del gas nella rete, ma anche la compatibilità dell'installazione del rigassificatore con l'attività ordinaria del porto di Piombino, addirittura con le attività di itticoltura condotte più a distanza nel golfo di Follonica e con il turismo.



Sullo sfondo rimangono le partite della bonifica del Sin e del rilancio del polo siderurgico con le acciaierie, sulle quali il Comune e la Regione chiedono un 'Patto' al Governo. (ANSA).