Energia: Irena, svolta con 5.700 miliardi al 2030

Investire in fonti energetiche pulite 5.700 miliardi di dollari all'anno fino al 2030 e reindirizzare 700 miliardi di dollari all'anno dai combustibili fossili aggiungerebbero 85 milioni di posti di lavoro in tutto il mondo nelle energie rinnovabili e in altre tecnologie legate alla transizione tra oggi e il 2030. Lo indica il World Energy Transitions Outlook 2022 di Irena (l'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili) - diffuso oggi in occasione del Dialogo sulla transizione energetica di Berlino - spiegando che è necessario accelerare la transizione energetica perché è la chiave per affrontare i prezzi elevati dei combustibili fossili, i problemi di sicurezza energetica e l'urgenza del cambiamento climatico a livello globale, consentendo anche di raggiungere emissioni nette zero entro la metà del secolo.

I benefici offerti dalle energie green "supererebbero ampiamente le perdite di 12 milioni di posti di lavoro nelle industrie dei combustibili fossili", afferma Irena indicando che "le energie rinnovabili dovrebbero aumentare enormemente in tutti i settori dal 14% totale attuale a circa il 40% nel 2030".







L'Outlook vede l'elettrificazione e l'efficienza come fattori chiave della transizione energetica e dell'obiettivo zero emissioni di gas serra al 2050, resi possibili dalle energie rinnovabili, dall'idrogeno e dalla biomassa sostenibile, dall'efficienza energetica, da veicoli elettrici e pompe di calore che favoriscono la decarbonizzazione. E' un percorso che richiede un cambiamento massiccio nel modo in cui le società producono e consumano energia e il taglio di circa 37 gigatonnellate di Co2 all'anno entro il 2050. Quindi occorrre accelerare perché i prossimi otto anni saranno determinanti. Fra le priorità al 2030 l'Outlook indica di aumentare al 63% la quota di rinnovabili, la fetta di elettricità diretta in consumo finale totale di energia deve salire dal 21% al 30%; le misure di diffusione dell'efficienza energetica devono aumentare di 2,5 volte; le energie rinnovabili dirette nei settori di uso finale devono crescere dal 12% del 2019 al 19% entro il 2030. Entro il 2030 servono "politiche strutturali trasversali che coprano tutte le strade tecnologiche e gli obiettivi di transizione giusta", dice Irena sollecitando i più grandi consumatori mondiali di energia ed emittitori di carbonio del G20 e del G7 a mostrare la propria leadership e ad attuare piani e investimenti ambiziosi a livello nazionale e internazionale. "La transizione energetica è ben lungi dall'essere sulla buona strada" afferma Francesco La Camera, direttore generale di Irena avvertendo che senza "un'azione radicale nei prossimi anni" non ci sarà "possibilità di raggiungere i nostri obiettivi climatici. "Oggi i governi devono affrontare molteplici sfide di sicurezza energetica, ripresa economica e accessibilità delle bollette energetiche per famiglie e imprese. Molte risposte sono in un'accelerazione della transizione. E' giunto il momento di agire".