Pnrr: Ricci, convertiamo parte a debito in emergenza energia

(ANSA) - FIRENZE, 25 MAR - Sul Pnrr "va fatto un ragionamento pragmatico: forse non riusciremo a spendere tutte queste risorse", per cui "convertire o chiedere di convertire la parte a debito per affrontare l'emergenza energetica potrebbe essere un ragionamento di buon senso italiano ed europeo". Lo ha affermato Matteo Ricci, presidente di Ali, concludendo l'assemblea nazionale dell'associazione che si è tenuta a Firenze.



"Non possiamo pensare di correre e poi vedere che una parte comunque non la spendiamo, dobbiamo essere realistici", ha detto Ricci, secondo cui sulla parte fondo perduto del Pnrr "non possiamo perdere un euro, sarebbe un peccato mortale". Secondo il presidente di Ali, su un piano più generale "questo è il momento di rilanciare un grande progetto politico, gli Stati Uniti d'Europa", come risposta alla fase che stiamo vivendo.



Credo che la risposta a questa fase sia un'Europa più politica, che tolga nei prossimi trattati il diritto di veto e l'unanimità delle decisioni, che è stato un grande freno per le riforme e una grande forza per i governi a trazione sovranista, che non hanno mai voluto un'Ue federale ma intergovernativa". (ANSA).