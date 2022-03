Ucraina: Ban Ki-moon, mostra l'urgenza della sostenibilità

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - "Questa tragica situazione in Ucraina ha esposto l'Europa alla più grande crisi della sicurezza e umanitaria dalla seconda guerra mondiale. Questo ha portato i prezzi dell'energia e i prezzi del cibo a salire sottolineando le interconnessioni tra geopolitica, energia e cambiamento climatica, sono tutti legati. Questo mostra l'urgenza della sostenibilità e della transizione all'energia verde". Lo dichiara l'ex segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, alla cerimonia di apertura del Master Safe in "Gestione delle Risorse Energetiche".



Ban Ki-moon indica quindi una strada affermando che l'agenda 2030 con "gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi sono le due più importanti e ambiziose roadmap e visioni che le Nazioni Unite abbiano mai presentato al mondo".



"Dobbiamo aumentare la volontà politica, soprattutto dei leader", aggiunge, "non c'è altra strada che andare avanti".



(ANSA).