Energia:Fink, con prezzi alti transizione non sarà equa e giusta

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - "La transizione energetica può funzionare solo se è equa e giusta. È importante notare che non avverrà da un giorno all'altro o in linea retta". Lo scrive il presidente di BlackRock Larry Fink nella lettera annuale agli azionisti.



In risposta allo shock energetico causato dalla guerra in Ucraina, molti paesi stanno "cercando nuove fonti di energia.



Negli Stati Uniti - aggiunge - gran parte dell'attenzione è rivolta all'aumento dell'offerta di petrolio e gas, mentre in Europa e in Asia il consumo di carbone potrebbe aumentare nel corso del prossimo anno. Questo rallenterà inevitabilmente il progresso del mondo verso il net-zero nel breve termine. A più lungo termine, credo che i recenti eventi accelereranno effettivamente il passaggio verso fonti di energia più verdi in molte parti del mondo".



Tuttavia, i prezzi dell'energia a questo livello stanno anche "imponendo un terribile fardello a quelle persone che meno se lo possono permettere. In questo modo non avremo una transizione energetica equa e giusta se rimangono a questi livelli. Per garantire la continuità di prezzi energetici accessibili durante la transizione, i combustibili fossili come il gas naturale saranno importanti come carburante di transizione. Gli investimenti di BlackRock per conto dei nostri clienti in gasdotti di gas naturale in Medio Oriente sono un ottimo esempio di come aiutare i paesi a passare dal marrone scuro al marrone chiaro, dato che queste nazioni del Golfo usano meno petrolio per la produzione di energia e lo sostituiscono con un carburante di base più pulito come il gas naturale". (ANSA).