Energia: Farinetti, futuro Italia rinnovabili, in 3 anni 80%

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAR - "L'aumento degli aumenti è l'energia, ma secondo me non durerà molto. Dobbiamo far sì che ogni impresa vada sulle rinnovabili, usi ad esempio i rifiuti per creare il biometano: il futuro dell'Italia è nelle rinnovabili, in tre anni possiamo arrivare al 70-80% di produzione di energia da fonti rinnovabili. La guerra ha creato tanti problemi ma ci ha dato una scossa per ripartire, anche se ora dobbiamo soffrire sui costi". Lo ha detto l'imprenditore Oscar Farinetti, a margine degli Stati generali a Firenze di Fimaa.



"Oggi per fare impresa in Italia bisogna saper gestire l'imperfezione - ha aggiunto -. E poi serve creatività, patriottismo, coraggio: possiamo copiare la creatività dal Rinascimento, il patriottismo dal Risorgimento, il coraggio dal miracolo economico del Dopoguerra". (ANSA).