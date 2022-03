Pnrr: Mite, partono bandi e programmi sull'idrogeno con Enea

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "Partono i bandi e i programmi di ricerca e sviluppo sull'Idrogeno con Enea e in collaborazione con altri enti di ricerca nazionali", annuncia in una nota il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Il Mite ha firmato un accordo di programma con Enea -Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile per attività di ricerca e sviluppo sull'idrogeno, che verranno finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. "È il primo passo della strategia "idrogeno" programmata dal Pnrr e, nonostante le difficoltà di questo periodo, stiamo procedendo nel pieno rispetto del cronoprogramma"; commenta il ministro.



L'accordo prevede un contributo massimo di 110 milioni, comprensivo degli importi attribuiti ai soggetti attuatori esterni di cui Enea si avvale per la realizzazione di una parte delle attività di ricerca: al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) sono conferite risorse per un valore massimo di 20 milioni di euro e a Ricerca sul Sistema Energetico (RSE) per 15 milioni di euro.



"Quest'accordo consente all'ENEA di mettere a disposizione la sua trentennale esperienza nel settore dell'idrogeno per favorire il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca e contribuire a rafforzarne il ruolo come uno dei vettori chiave per la decarbonizzazione del sistema energetico ed economico nazionale", osserva il presidente dell'Enea, Gilberto Dialuce. (ANSA).