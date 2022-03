Acea: cede a Equitix il 60% della newco del fotovoltaico

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Acea ha perfezionato il closing dell'operazione per la cessione al Fondo britannico di investimento Equitix di una quota di maggioranza della newco che gestirà gli asset fotovoltaici. L'accordo per la cessione degli asset, che riguarda attività già in esercizio e in via di connessione alla rete in Italia, era stato siglato il 24 dicembre 2021.



"Con il closing dell'operazione, la società di nuova costituzione AE SunCapital, partecipata al 60% da Equitix e al 40% da Acea Produzione ha acquisito da Acea Produzione, la holding fotovoltaica del Gruppo Acea, titolare, tramite alcuni veicoli societari, di un portafoglio di impianti fotovoltaici, con una capacità installata complessiva pari a 105 MW", si legge in una nota.



Acea manterrà la gestione degli impianti attraverso contratti pluriennali e "si impegna a ritirare l'energia prodotta dagli impianti di nuova costruzione sulla base di contratti di acquisto di energia a lungo termine". AE Sun Capital, inoltre, ha la possibilità di valutare l'accesso ad una pipeline di impianti fotovoltaici fino a circa 500 MW in corso di sviluppo da parte del Gruppo Acea. (ANSA).