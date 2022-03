==Caro energia: Buffagni, sconto su benzina non può bastare

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Il decreto Energia del governo va nella direzione giusta, ma non è sufficiente", dichiara l'ex viceministro dello Sviluppo economico Stefano Buffagni, attuale coordinatore del comitato economico del Movimento 5 stelle.



"Siamo davanti a un'economia pre-guerra - spiega in un'intervista a 'La Stampa' - cercheremo di migliorare il testo in Parlamento".



Buffagni punta a contributi di solidarietà "più alti" richiesti alle aziende energetiche e a tempi "allungati" per la rateizzazione delle bollette. E poi crede che occorra "trasformare in modo rapido" l'extra gettito in "benefici per le famiglie", dice. "Troppo pochi", inoltre, i 25 centesimi in meno sulle accise della benzina, afferma.



L'ex viceministro parla di "fallimento" dell'Autorità garante dei prezzi. "Se un ufficio non funziona dobbiamo avere il coraggio di abolirlo", dichiara.



Il cinquestelle crede poi che "non si debba mettere un euro in più" alle spese per la Difesa. "Usiamo le risorse che troviamo per dare risposte a imprese e famiglie e costruiamo un Recovery di Guerra per la difesa comune europea", è la sua proposta.



