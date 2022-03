Dl Ucraina bis: Rosato, se necessario altri provvedimenti

(ANSA) - VERONA, 19 MAR - Con il decreto Energia del governo "abbiamo fatto quello che le imprese si aspettavano e abbiamo fatto quello che era possibile, altrimenti assumeremo altri provvedimenti, con la consapevolezza che non si può tenere bloccato un paese e che non si può far pesare tutto sulle imprese e sulle famiglie". Lo ha detto il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato, intervenendo stamani a LetExpo a Verona.



"L'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime - ha aggiunto Rosato - è un aumento che non abbiamo mai registrato in vita negli ultimi 50 anni, e così repentino. E' chiaro che siamo in una situazione difficilissima, però le misure messe in campo ieri per l'autotrasporto, molto nette, e per il frazionamento e l'abbattimento del costo dell'energia per le imprese energivore, sono provvedimenti che vanno nella direzione che ci si poteva aspettare, Poi vedremo se saranno sufficienti, mi auguro di sì, soprattutto perché vorrebbe dire che in Ucraina ci sarà uno scenario che volge alla pace", ha concluso. (ANSA).