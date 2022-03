==Caro energia: Sangalli, subito nuovo deficit, servono ristori

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Bene il nuovo pacchetto di misure annunciato dal governo a sostegno delle imprese, anche se "occorre fare davvero di più", sostiene il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. Intervistato da La Stampa, dichiara che per sostenere nuovi ristori occorre "far ricorso a un nuovo scostamento di bilancio".



"Oltre a frenare il caro-energia, c'è bisogno di una risposta immediata attraverso nuovi aiuti di Stato raccordati con la Ue", è l'appello di Sangalli, per il quale gli aiuti devono essere destinati a "ogni settore economico colpito dalla crisi" al fine di garantire "compensazioni anche degli extra-costi determinati dal caro-carburanti".



Più nel dettaglio, Confcommercio propone "un credito d'imposta per indennizzare le imprese più fortemente colpite, anche nel terziario, dal caro bollette" e "per compensare l'aumento del prezzo industriale del gasolio". Il presidente chiede anche: "Iva al 5% per il metano per autotrazione e sterilizzazione dell'Iva sugli incrementi dei carburanti". (ANSA).