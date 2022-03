Bonetti, garantire pari opportunità nel settore energetico

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "L'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze possono e devono svolgere un ruolo cruciale nella creazione di soluzioni alla crisi ambientale e nel mitigare l'impatto che il cambiamento climatico ha avuto e continuerà ad avere sugli ecosistemi. Le pari opportunità devono essere garantite nel settore energetico, riconoscendo il ruolo essenziale dell'accesso all'energia nei processi di sviluppo. Questo è indubbiamente importante ora più che mai verso una ripresa post-pandemia sostenibile, equa, inclusiva, resiliente nel lungo periodo". Lo afferma la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti in un post su Facebook dedicato al #CSW66, in cui riassume il suo intervento.



"La piena parità di genere - aggiunge - sarà vantaggiosa non solo per le donne, ma anche per le nostre società nel suo complesso e per le nostre democrazie che saranno rafforzate di conseguenza. Questa è la sfida cruciale che ci aspetta. Non basta la fiducia che la percezione dei ruoli delle donne nella società possa cambiare. Per far sì che le donne diventino vere agenti di cambiamento, devono poter partecipare concretamente, efficacemente ed efficacemente a tutti i processi decisionali".



"L'Italia affronta le disuguaglianze di genere - ricorda Bonetti - con un investimento previsto di circa 7 miliardi entro il 2026, per garantire condizioni di parità sul mercato del lavoro, colmare il divario retributivo di genere e aumentare il numero di donne in posizione di leadership, compresa la presenza di donne in campo politico. È tempo di riconoscere le donne come attori chiave, come decisori politici e sociali che iniziano e guidano il cambiamento sociale nel XXI secolo. È ora di agire. È il nostro momento di agire". (ANSA).