==Gas: Scaroni, le forniture russe non sono a rischio

Le forniture russe di gas non sono a rischio, secondo l'ex amministratore delegato di Eni ed Enel Paolo Scaroni. "Gazprom si è sempre vantata della sua totale affidabilità. In cinquant'anni non ha mai violato un contratto.



Anche ora sta rispettando gli impegni e continuerà a farlo - afferma in un'intervista a La Stampa -. Per la Russia sono entrate oggi più che mai irrinunciabili".



Ad ogni modo i prezzi del gas "scenderanno precipitosamente da soli, le forniture ci sono e la primavera è in arrivo", afferma Scaroni, per il quale "il tetto non serve". "Il tema non sono le speculazioni, ma la necessità di andare a prendere energia da tutte le fonti possibili", aggiunge.



Per rendersi più indipendenti dalla Russia "dobbiamo prendere l'energia dove c'è: più rinnovabili, più gas da altri Paesi, ma anche carbone", sostiene l'attuale deputy chairman di Rothschild. "In 12-18 mesi - spiega - si possono al massimo dimezzare le importazioni, acquistando di più altrove e spingendo sul carbone". Ipotesi quest'ultima in contraddizione con la transizione ecologica. Per Scaroni, però, il traguardo emissioni zero nel 2050 "senza il nucleare è impossibile".



