==Caro carburante: Freni (Mef), taglio delle accise auspicabile

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Il taglio delle accise sul carburante è un intervento "possibile, ed anzi auspicabile", afferma il sottosegretario all'Economia Federico Freni in un'intervista a Il Messaggero. "Siamo al lavoro per ottenere un alleggerimento della pressione fiscale sul settore", dichiara.



Per fare fronte al caro energia, "sono necessari allo stesso tempo una iniezione di liquidità ed un supporto concreto al conto economico delle imprese", sostiene Freni.



Il rincaro di energia e materie prime produrranno una minore crescita. "Solo calmierando i costi a monte potremo garantire una ripresa dei consumi e, quindi, una maggiore crescita", sostiene il sottosegretario, il quale specifica che in quest'ottica "si sta lavorando ad una rateizzazione delle bollette". Freni crede che sia inoltre giunto il momento "di considerare seriamente la riapertura dei termini della rottamazione".



Per trovare i fondi, "potrebbe essere sufficiente una correzione di rotta nell'ambito del Def per reperire le stesse risorse". È "necessario", poi, "rivedere il meccanismo di formazione del prezzo in bolletta", afferma Freni. Se questo "aumenta più del costo dell'importazione del gas, significa che chi importa e distribuisce sta incrementando i profitti", spiega. (ANSA).