Brasile: Bolsonaro critica Petrobras per aumento benzina

(ANSA) - BRASILIA, 14 MAR - Nuovi attriti, in Brasile, tra il presidente, Jair Bolsonaro, e i vertici di Petrobras dopo l'aumento del prezzo dei combustibili deciso la scorsa settimana dalla compagnia petrolifera statale: secondo la stampa locale, il capo dello Stato - insoddisfatto per il rincaro di diesel e benzina a scapito dei consumatori - vorrebbe le dimissioni dell'attuale presidente di Petrobras, Joaquim Silva e Luna.



"Petrobras non ha sensibilità nei confronti della popolazione: sembra un club di calcio che pensa solo a guadagnare", ha dichiarato Bolsonaro, insinuando che l'azienda sarebbe interessata solo ai suoi profitti.



Il leader di destra recentemente ha rafforzato il pressing per un cambio della politica dei prezzi di Petrobras che non dipenda unicamente dalla variazione del barile di greggio sul mercato internazionale, sostiene il quotidiano O Globo. (ANSA).