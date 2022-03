Ucraina: Bolsonaro, urge soluzione contro aumento carburanti

(ANSA) - BRASILIA, 11 MAR - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, sta analizzando possibili misure per attutire l'impatto dell'aumento del carburante nel Paese, dopo che la compagnia petrolifera statale, Petrobras ha elevato il diesel del 18,8% e la benzina del 24,9%.



"Voglio chiarire che il mondo intero sta soffrendo per la guerra tra Ucraina e Russia, (che ha un impatto) sul prezzo del carburante".



"Il Brasile - ha proseguito Bolsonaro - ha il carburante più economico del mondo, ma è comunque costoso: vogliamo trovare una soluzione. Alcuni vorrebbero che andassi da Petrobras e sbattessi il pugno sul tavolo, ma questo non risolverebbe la situazione", ha detto il capo dello Stato.



"Il prezzo (del diesel) è alto, ci sono molti camionisti che si fermeranno, lo so. Mi dispiace: si fermeranno perché non reggono più questo peso fiscale" sui carburanti, ha aggiunto Bolsonaro durante una diretta sui social.



Giorni fa, il presidente brasiliano ha auspicato che Petrobras eviti un forte aumento sui prezzi. Ma l'azienda ha scelto di adeguare i prezzi in base alla sua politica abituale, cioè seguendo l'aumento del barile di petrolio sul mercato internazionale. (ANSA).