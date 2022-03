Ucraina: in Brasile prezzo benzina sale da domani del 19%

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 10 MAR - A causa dell'impennata dei prezzi del petrolio seguita alla guerra in Ucraina, la compagnia petrolifera brasiliana, Petrobras, ha annunciato aggiustamenti dei prezzi della benzina e del diesel. A partire da domani, il prezzo medio di vendita della benzina ai distributori aumenterà da 3,25 reais a 3,86 reais al litro, con un aumento del 18,8%.



Per il diesel, il prezzo medio aumenterà da 3,61 reais a 4,51 reais al litro, con un aumento del 24,9%.



Il mercato - sottolinea il portale di notizie G1 - tiene d'occhio le misure annunciate dal governo per contenere l'aumento dei prezzi dei carburanti per i consumatori.



Dal 2016 Petrobras ha adottato per le proprie raffinerie una politica dei prezzi guidata dalle fluttuazioni del prezzo del barile di petrolio sul mercato internazionale e dal tasso di cambio.



Il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, ha però fatto capire di non volere lasciare che l'azienda statale trasferisca completamente ai prezzi del mercato interno il rialzo del petrolio sul mercato internazionale. Così facendo, il capo dello Stato è entrato in polemica con gli stessi dirigenti di Petrobras circa i provvedimenti che potrebbero essere adottati per non ripassare ai consumatori gli aumenti della benzina.



