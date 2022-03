Gas: sindaco,Giani ci dica su nuovo rigassificatore Piombino

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 09 MAR - "Abbiamo appreso questa mattina leggendo la stampa la notizia della possibile realizzazione di un impianto di rigassificazione sul nostro territorio comunale di Piombino: questo ci ha spinto a scrivere immediatamente al presidente della Regione Eugenio Giani per fissare un incontro allo scopo di conoscere i dettagli del progetto". Lo afferma il sindaco di Piombino (Livorno), Francesco Ferrari, in merito alla notizia sul Tirreno della possibile realizzazione, anche con ipotesi di un impianto a terra e non necessariamente offshore, di un impianto di rigassificazione per importare gas liquefatto da tutto il mondo.



E' la prima volta che emerge l'ipotesi di un rigassificatore a Piombino. L'impianto deve essere realizzato nel piano nazionale del governo Draghi per l'affrancamento dell'Italia dalla dipendenza energetica dalla Russia.



"Al momento - prosegue ancora Ferrari - non c'è stato alcun rapporto dialogico e di confronto tra le istituzioni ma, di certo, una tale ipotesi necessita del coinvolgimento del territorio e dei cittadini. Siamo consapevoli che la questione energetica oggi subisca pesantemente le contingenze legate alla crisi internazionale in corso, ma ci riserviamo di esprimerci in maniera più specifica nel momento in cui avremo maggiori dettagli".



Secondo Il Tirreno uno dei vantaggi di Piombino verrebbe dal pescaggio dei fondali del porto, che vanno a 20 metri, e dall'assetto già industrializzato delle aree prospicienti, circostanze che deporrebbero a favore di un impianto a terra.



Altrimenti c'è l'opzione offshore, con piattaforma al largo, in modo simile al rigassificatore Olt pienamente operativo a 12 miglia dalla costa a Livorno. (ANSA).