Eni: con LiveStream punta a quotazione di Neoa a Londra

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Eni e LiveStream intendono lanciare la quotazione di New Energy One Acquisition Corporation (Neoa) alla London Stock Exchange. Lo rende noto il gruppo energetico italiano in un comunicato spiegando che Neoa è stata istituita con lo scopo di "realizzare una business combination che possa partecipare o beneficiare della transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio a livello globale".



Neoa, prosegue la nota, mira ad attrarre fino a 175 milioni di sterline, coperti per 17,5 milioni di sterline da Eni (con una opzione per salire fino a 25 milioni di sterline) attraverso un'offerta e una sottoscrizione collegate all'ammissione alla quotazione. Eni sarà parte del gruppo di finanziatori e offrirà supporto tecnico e strategico oltre a una visione esclusiva del mercato in termini di opportunità nell'ambito della decarbonizzazione.



Eni ricorda di essere "in prima linea nella transizione energetica e l'innovazione è una leva fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi di decarbonizzazione. La collaborazione con Neoa è un'operazione strategica che mira ad ampliare le opportunità di innovazione disponibili in un mondo che cambia rapidamente". (ANSA).