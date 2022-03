Fiorentini: con Intesa lancia call per startup idrogeno

(ANSA) - ARCUGNANO (VICENZA), 08 MAR - Pietro Fiorentini, gruppo di Arcugnano (Vicenza) specializzato nelle energie rinnovabili, quotato al segmento Elite di Borsa Italiana, annuncia assieme a Intesa Sanpaolo Innovation Center la partenza del programma "Sustainable Energy Venture", una call per startup e PMI nazionali e internazionali volta a identificare e sostenere le migliori tecnologie legate allo sviluppo della filiera dell'idrogeno e alla riduzione delle emissioni di CO2.



L'obiettivo - informa una nota congiunta - è di sfruttare il proprio know-how a livello produttivo e le competenze distintive maturate nel campo del Lean & Agile Management per accelerare i migliori progetti di innovazione tecnologica nel campo della sostenibilità energetica, e contribuire in modo determinante agli obiettivi di decarbonizzazione promossi dall'Unione Europea.



Intesa Sanpaolo Innovation Center, attraverso la piattaforma StartUp Initiative, supporterà il management del Gruppo Pietro Fiorentini nelle attività di selezione delle candidature ricevute e nel tutoring alle realtà selezionate per partecipare al progetto.



Le startup/PMI vincitrici potranno valutare con il board di Fiorentini diverse possibilità di collaborazione dal punto di vista produttivo, economico e finanziario.



"L'idea di contribuire alla sostenibilità grazie alla tecnologia - dichiara l'ad di Fiorentini, Mario Nardi - è il concetto su cui è fondato il fine ultimo per cui l'Azienda esiste e opera. Questo vuol dire non solo sviluppare nuove soluzioni grazie alle risorse interne, ma anche aprire le porte alle contaminazioni esterne in una logica di open innovation, andando alla ricerca delle idee più brillanti a livello nazionale e internazionale". (ANSA).