Italia solare, nel 2021 nuova potenza fotovoltaico sotto 1 Gw

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - A fine 2021 sono stati raggiunti in Italia 22.565,52 Megawatt di fotovoltaico installato, con 936,38 megawatt di nuova potenza annuale, ancora sotto la soglia del Gigawatt, per un totale di 1.015.239 impianti; il 56% della potenza installata è data da impianti tra i 20kw e 1 Mw. Sono i dati che emergono dai report frutto dell'elaborazione condotta da Italia solare (associazione dedicata al fotovoltaico e alle integrazioni tecnologiche per la gestione intelligente dell'energia) sulla base dei dati resi disponibili periodicamente da Terna.



La regione che registra la maggior potenza installata è la Puglia con 2.943 Mw seguita da Lombardia (2.711 Mw) ed Emilia-Romagna (2.269 Mw), fanalino di coda la Valle d'Aosta con 26 Mw. In termini di numero di impianti sul podio si posiziona la Lombardia con 160.586 installazioni, seguita da Veneto (147.494) ed Emilia-Romagna (105.861).



Al 31 dicembre 2021 la capacità connessa complessiva dei sistemi di accumulo, aggiunge Italia Solare, arrivava a 734,94 MWh, dei quali 720, 36 MWh erano batterie al litio e circa 10 MWh di batterie al piombo, con 75.039 impianti realizzati. Il 2021 ha registrato un'impennata, se così si può dire, delle installazioni rispetto agli anni precedenti (431,42 MWh contro i 111,99 del 2021 o 1,71 del 2015) per un totale di 35.064 impianti di sistemi di accumulo e un andamento trimestrale lungo l'anno di continua crescita.



La Lombardia è la regione che registra la maggior capacità connessa di sistemi di accumulo con 162,93 MWh, dovuta anche ai bandi che ha varato negli ultimi tre anni, seguita da Veneto (116,25 MWh) ed Emilia-Romagna (82,20 MWh). Anche se in crescita, i dati evidenziano sia per il fotovoltaico sia per i sistemi di accumulo, un netto ritardo rispetto alle previsioni di sviluppo in linea con gli obiettivi del Pniec (Piano nazionale integrato per l'energia e il clima). (ANSA).