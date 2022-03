Nuovo cogeneratore ospedale Siena taglia 20% della bolletta

(ANSA) - SIENA, 04 MAR - Un investimento da 1 milione di euro consentirà di produrre il 26% del fabbisogno termico e quasi il 29% di quello elettrico dell'ospedale di Siena consentendo un risparmio di circa 400.000 euro ogni anno. È stato inaugurato questo pomeriggio, all'ospedale Le Scotte, un cogeneratore di ultima generazione in grado di abbattere il costo della bolletta del 20%. "Questa attivazione - ha detto il presidente Eugenio Giani che ha acceso simbolicamente l'impianto - rappresenta un passo in avanti nell'utilizzo delle tecnologie di ultima generazione in ambito sanitario. Un'importante opportunità di efficienza energetica che avrà ricadute sul piano economico".



L'impianto ha una potenza complessiva pari a 1015 kw elettrici e 1083 kw termici. Il tutto, abbinato al cambio delle caldaie inserendo la tecnologia a condensazione, porta ad un abbattimento di Co2 di oltre il 40% annuo.



"Il risparmio energetico e la salvaguardia dell'ambiente sono temi sempre più centrali per la nostra azienda - ha concluso il dg dell'Aou Senese, Antonio Barretta - Saremo pronti a cogliere nuove opportunità di finanziamento dai prossimi bandi europei".



(ANSA).