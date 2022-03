ANSA-BOX/Arvedi, 92 mln di investimenti sul sito di Trieste

(di Francesco De Filippo) (ANSA) - TRIESTE, 03 MAR - Mentre sembra definitivamente tramontato il progetto di un insediamento industriale della ucraina Metinvest insieme con la friulana Danieli e altri protagonisti nella zona triestina delle Noghere, e in generale la produzione di acciaio accusa un rallentamento a causa del conflitto in corso, a Trieste la Arvedi rilancia.



Oggi l'a.d. di Finarvedi, Mario Arvedi Caldonazzo, ha illustrato al presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, e al sindaco, Roberto Dipiazza, come sta proseguendo il piano per la risistemazione della zona di Servola. I numeri sono presto snocciolati: Caldonazzo ha assicurato che è già partito il piano di investimenti da 92 milioni di euro per la riqualificazione ambientale e tecnica del sito. Sul tavolo ha sistemato anche le pratiche per l'assunzione di 50 persone aggiungendovi il reintegro dei lavoratori ancora in CIG entro fine 2022. Praticamente, gli adempimenti del Contratto di Programma siglato sono stati completati. Sull'altro piatto della bilancia le autorità dovranno lasciar cadere le relative autorizzazioni. Senza, niente assunzioni.



Nello scambio delle aree dove sorgeva l'impianto siderurgico di Servola per cui lì dove c'era l'area a caldo con gli altoforni tutto è stato dismesso e la proprietà (Arvedi) è passata al Porto e, viceversa, quella dell'area a freddo (l'acciaieria) è passata di mano dal Porto ad Arvedi, ora tutto è pronto per potenziare l'impianto dell' acciaio. Il piano consiste in una linea di zincatura per il rivestimento di coils di acciaio con una lega speciale di zinco, alluminio, magnesio.



L'impianto opererà con l'utilizzo di idrogeno verde prodotto in sito da un apposito idrolizzatore alimentato da energia elettrica rinnovabile (è prevista l'installazione di pannelli fotovoltaici). L'idrogeno sarà utilizzato anche in altre fasi del processo produttivo già esistenti e predisposte. Entro fine anno il gruppo di Cremona reintegrerà i circa 40 lavoratori ancora in Cassa integrazione guadagni: non appena entrerà in funzione la prima linea di zincatura e l'impianto di preverniciatura. (ANSA).