Energia: Ebs, da biomasse solide 4200 GWh, può raddoppiare

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Il presidente dell'Associazione Energia da biomasse solide (Ebs), Antonio Di Cosimo, invita a "incentivare e sviluppare la produzione interna di fonti energetiche" per far fronte all'attuale situazione energetica in Italia e in Europa con la guerra in Ucraina. Le biomasse solide rappresentano nel complesso circa il 17% della produzione di energia da fonti rinnovabili nel nostro Paese con circa 4.200 GWh di produzione energetica (fonte Gse 2019). "Un contributo che potrebbe raddoppiare nei prossimi 3-5 anni - afferma l'associazione in una nota - se il settore fosse adeguatamente sostenuto e messo nelle condizioni di continuare a svolgere il proprio importante ruolo nel panorama energetico italiano, attraverso il rinnovo del sistema incentivante".



"In mancanza di una visione chiara del futuro - dichiara Di Cosimo - gli investimenti restano bloccati e il settore non cresce, anzi si rischia di perdere anche quanto già installato.



Eppure le biomasse solide sono l'unica fonte rinnovabile in grado di garantire una regolarità e continuità di esercizio per oltre 8 mila ore l'anno, senza vincoli da fattori meteorologici e senza ciclicità giornaliere". (ANSA).