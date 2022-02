Ucraina: Marchesini (Confindustria), serve un piano energia

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - La guerra in Ucraina "ha evidenziato la nostra grande debolezza strategica sulle fonti di alimentazione dell'energia. E' evidente la nostra fragilità dal punto di visto energetico, ma questo non deve indurci nella tentazione di abbandonare la transizione ecologica ma, anzi, deve essere uno stimolo ad accelerarne il percorso", dice vicepresidente di Confindustria per le Filiere e le Medie Imprese, Maurizio Marchesini, iad un appuntamento della RCS Academy Business School. "Tuttavia, è necessario - avverte - realizzare un grande piano strategico per l'energia, sia a livello europeo che nella sfera occidentale, in senso più ampio". "Per realizzare la transizione le imprese private dovranno investire fino a 1000 miliardi, secondo il centro studi di Confindustria", ricorda Marchesini, ribadendo la posizione di via dell'Astronomia: la transizione ecologica deve essere "sostenibile anche dal punto di vista economico e sociale".



(ANSA).