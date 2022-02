Ucraina: Isin, massima attenzione sugli impianti nucleari

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - L'Isin, Ispettorato per la sicurezza nucleare e radioprotezione, comunica che l'Autorità per la sicurezza nucleare ucraina (Snriu) "ha reso noto che tutti gli impianti della regione starebbero funzionando in sicurezza" dopo la notizia diffusa ieri sulla piattaforma dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica che "forze armate non identificate" hanno preso il controllo dell'impianto di Chernobyl. L'Isin afferma che "in costante contatto con il Dipartimento della Protezione Civile, sta monitorando la situazione, anche attraverso eventuali informazioni che potranno essere rese disponibili mediante i circuiti internazionali".



