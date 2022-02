Energia: E-R, una legge su Comunità energetiche rinnovabili

(ANSA) - BOLOGNA, 24 FEB - Utenti pubblici e privati che si uniscono per la produzione e condivisione di energia a impatto zero, prodotta attraverso impianti di energia rinnovabile. Tutti al centro della transizione energetica dell'Emilia-Romagna. È, in sintesi, l'obiettivo del progetto di legge della Giunta regionale per promuovere e sostenere le comunità energetiche rinnovabili e l'autoconsumo collettivo.



Un progetto, quello dell'esecutivo regionale, che individua protagonisti e finanziamenti per accelerare il passaggio verso un'economia più verde e una società carbon free. Su questa scia si colloca il Patto per il Lavoro e per il Clima, sottoscritto a dicembre 2020, che prevede il raggiungimento della 'neutralità carbonica' entro il 2050 e il passaggio alle energie pulite e rinnovabili entro il 2035, e impegna la Regione a emanare una legge propria sulle comunità energetiche.



"Vogliamo dotare l'Emilia-Romagna di uno strumento importante, innovativo, che ponga cittadini, imprese, enti locali al centro della transizione energetica", hanno detto Elly Schlein, vicepresidente della Regione con delega alla transizione ecologica e al Patto, e Vincenzo Colla, assessore allo Sviluppo economico e Green Economy. Con questa proposta di legge la Regione intende supportare tutte le tipologie di comunità energetiche coerenti con la norma ma, per contrastare la povertà energetica e favorire l'inclusione sociale, prevede di concedere contributi maggiori per la costituzione di Comunità energetiche rinnovabili (Cer). Autorità locali, persone fisiche, imprese, enti territoriali, di ricerca e formazione, del Terzo settore e di protezione ambientale, potranno far nascere le Cer.



In Emilia-Romagna sono attive già diverse sperimentazioni: una delle ultime è nata a Imola e ha la particolarità di essere composta da imprese che producono collettivamente e consumano energia generata da fonti rinnovabili. (ANSA).