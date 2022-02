Eni: accordo triennale da 8 milioni con Enea su transizione

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Eni ed Enea hanno sottoscritto un accordo per la transizione ecologica ed energetica che prevede progetti di ricerca su rinnovabili, biocarburanti, economia circolare, superconduttività e 'supercomputing'. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'accordo, firmato dall'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi e dal presidente di Enea Gilberto Dialuce, ha durata triennale e riguarda lo sviluppo di prototipi, tecnologie e processi, studi di fattibilità e analisi di scenario, lo scambio di competenze e conoscenze e la promozione di iniziative congiunte per un valore di oltre 8 milioni di euro, in termini di apporto di risorse umane, tecniche e finanziarie da entrambe le parti. (ANSA).