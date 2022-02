Ambiente: Livorno sposta depuratore in aree cedute da Eni

(ANSA) - LIVORNO, 22 FEB - Parte l'operazione di spostamento del depuratore di Livorno del Rivellino dal quartiere della Venezia, nel centro città, a via Enriques con la firma in Comune del contratto di acquisto tra Asa e Eni delle aree vicine alla raffineria, 52.000 metri quadri di superficie, dove si realizzerà il nuovo impianto. "Un passaggio che abbiamo fortemente voluto - ha detto il sindaco Luca Salvetti - e che restituirà a Livorno un'area di grande pregio e valore urbanistico e che creerà così un collegamento diretto tra la città e il Porto, con prospettive fondamentali di sviluppo economico". Alla conferenza stampa, dopo la firma, hanno partecipato il sindaco Salvetti con l'assessore allo Sviluppo Economico Gianfranco Simoncini, mentre per Asa il presidente Stefano Taddia e il consigliere delegato Alessandro Fino con i vertici tecnici Mirco Brilli e Michele Del Corso. Si tratta di un passaggio fondamentale per la concretizzazione di un grande progetto, teso alla definizione di un programma di interventi finalizzati in primis alla completa delocalizzazione del depuratore cittadino Rivellino nel nuovo sito in via Enriques al confine con la raffineria Eni, in una zona deindustrializzata, molto lontana da insediamenti produttivi e abitativi, con un investimento complessivo di 48,3 milioni di euro. (ANSA).