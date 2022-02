Scuola: Legambiente, manifesto per istituti a zero emissioni

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Decarbonizzare le scuole con lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e sostenibili (Cers) sfruttando i tetti degli istituti scolastici, con progetti a supporto che coniugano gli obiettivi di giustizia climatica e sociale. Così gli Istituti scolastici possono diventare protagonisti della rivoluzione energetica dal basso secondo il manifesto "Scuole e università a zero emissioni" di Legambiente, presentato con un evento online.



All'edilizia scolastica in Italia sono destinati 17 miliardi del pnrr e i primi 5 miliardi stanno per essere messi bando. "Se in tutti i 40mila edifici scolastici attivi in Italia installassimo 20 kW di pannelli solari fotovoltaici riusciremmo in breve tempo a produrre energia pari al fabbisogno di oltre 400mila famiglie, portando benefici ambientali e sociali", spiega la responsabile Energia di Legambiente, Katiuscia Eroe.



"Il PNRR offre importanti opportunità di riqualificazione dell'edilizia scolastica - ha dichiarato la - in una logica sistemica e di rigenerazione. Bisogna sfruttare tutte le risorse possibili, prevedendo progetti di efficientamento energetico ma anche di solarizzazione dei tetti, con la creazione di Comunità energetiche rinnovabili e solidali": Il progetto è strutturato su quattro fasi e prevede la co-progettazione fra scuola, ente locale, comunità educante più allargata e il territorio stesso. Tra i primi firmatari ci sono Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, Fridays For Future, Link, Rete degli Studenti Medi, Rete Nazionale Scuole Green, Save the Children, UdS - Unione degli Studenti, Unione degli Universitari. (ANSA).